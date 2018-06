Samen buurten schoner houden

„Het werk als vuilnisman beviel me best goed. Het is in de buitenlucht, mensen maken een praatje en ze worden blij van je, omdat je de straat leefbaar houdt.” Dat laatste doet Schaap nog steeds met zijn bedrijf Recycle Valley. Niet meer op de vuilniswagen, maar met hulp van schoolkinderen en buurtbewoners.

Enthousiast

De gemeente Amsterdam zocht zes jaar geleden een vuilnisman die enthousiast over afval wilde vertellen op scholen. Schaap paste in het plaatje en startte een eigen bedrijf waar inmiddels 25 mensen werken. Nog steeds staat hij één keer per week, gekleed als vuilnisman, voor de klas om te vertellen over het belang van afvalinzameling. „En dat het geen afval is, maar nog waarde heeft. Van plasticdoppen maken ze bijvoorbeeld filament waarmee je met een 3D-printer de mooiste dingen kunt maken. Papier kun je eindeloos hergebruiken. “

De kinderen gaan ook in groepjes de straat op om zelf zwerfafval in te zamelen. „We leggen uit waarom ze geen afval op straat moeten gooien en daarbij blijven we dichtbij huis. We vertellen niet dat de albatros met uitsterven wordt bedreigd door plastic in de zee, maar dat opa de straat niet meer op kan met zijn rollator, vanwege een lekke band door weggegooid glas.”

Festivals

Naast voorlichting op scholen, organiseert Recycle Valley initiatieven om samen met bewoners buurten schoon te houden en zijn ze als Party Prikkers actief op festivals. „We werken nu in 13 gemeenten waaronder Rhenen en Assen en willen graag verder groeien. Al zou het natuurlijk het allermooiste zijn als we helemaal niet meer nodig zijn.”