Man zonder onderbroek besmeurt trekhaak in Delft: ’Ik kan niet geloven wat ik zag’

Het voorval vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats. Emil heeft de beelden inmiddels vier keer bekekeken. „Ik heb mezelf geknepen maar nog steeds kon ik niet geloven wat ik zag”, zo vertelt hij aan Editie NL.

Hij heeft de trekhaak schoongemaakt en billendoekjes neergelegd voor het geval de man terugkomt. „Het was te ranzig voor woorden. In wat voor wereld leven we? Als je dit zo nodig wil doen, doe het dan niet op straat en al helemaal niet in een woonwijk waar ook kinderen kunnen meekijken.” Zijn buren zien de humor er wel van in, Emil inmiddels zelf ook. „Volgende keer als hij dit doet, ga ik een rondje rijden met hem achterop, zeg ik dan.”

Hij heeft de beelden op Facebook geplaatst, omdat hij ze te grappig vond om niet te delen. Aangfite is hij niet van plan te gaan doen, hij hoopt dat de man hulp zoekt.