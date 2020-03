Elektrobussen nu al afgeschreven

De midi-bussen die door het Museumkwartier zoeven, zorgen al tijdenlang voor niets dan ellende. U-OV is daarom genoodzaakt om minder milieuvriendelijke bussen de dichtbevolkte binnenstad in te sturen.

Buslijn 2 is een toeristische attractie op zich. De route voert reizigers langs het Domplein, de bekendste musea en de gezellige Tolsteegbarrière (beter bekend als het Ledig Erf). Het kleine formaat van de 100 procent elektrische bussen geeft de rit nog meer charme.

Desalniettemin is het nemen van de 2 inmiddels al lang geen pretje meer. Technische problemen, zoals kapotte deuren, zorgen voor vertraging. Het grootste probleem is echter de kleine accu van de busjes, waardoor de motor geregeld voortijdig afslaat. „Het accupakket was uiteindelijk toch niet wat we hoopten”, stelt Lisa de Goede, woordvoerder van U-OV. „De accu’s gaan steeds te snel leeg. Ook het opladen gaat niet altijd goed”, vervolgt ze.

De situatie verslechterde en verslechterde. De provincie Utrecht noemt de bussen ’zeer onbetrouwbaar’. Het verzoek van U-OV om de midi-bussen uit dienst te nemen werd dan ook volledig goedgekeurd.

De vervoerder heeft inmiddels nieuwe elektrische bussen besteld. Deze laten echter een jaar op zich wachten. Daarom worden er binnenkort tijdelijk bussen ingezet die rijden op Hydrotreated vegetable oil (HVO). Dit is een plantaardig hernieuwbaar alternatief voor diesel, maar niet zo milieuvriendelijk als elektrisch rijden. ’HVO kent in de volledige keten circa 90 procent minder CO2-uitstoot dan diesel. Op het gebied aan lokale luchtkwaliteit (zoals fijnstof en NOx) is de uitstoot van de tijdelijke bussen vergelijkbaar met die van reguliere bussen’, aldus de provincie.

Buslijn 2 is tijdens de Klimaattop in Parijs in 2015 overigens verkozen tot ’één van Nederlands succesvolste duurzaamheidsinitiatieven’. Volgens de woordvoerder U-OV was er toen nog niets met de bussen aan de hand.