A20 bezaaid met schroot, weg afgesloten

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Twitter Rijkswaterstaat

Rotterdam - Op de A20 ter hoogte van het Terbregseplein heeft een vrachtwagen donderdagochtend een container verloren. Het wegdek ligt bezaaid met schroot. De weg in de richting van Gouda, tussen het Schieplein en Terbregseplein is afgesloten. Naar verwachting is de weg de komende uren nog dicht, zo meldt Rijkswaterstaat.