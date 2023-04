Uslu neemt tijd voor besluit over intrekken erkenning ON!

Kopieer naar clipboard

Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) gaat zich beraden op het verzoek van de NPO om de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil daarvoor wel de tijd nemen en onder meer juridisch advies inwinnen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat „het nog niet eerder is voorgekomen dat een dergelijk verzoek is ingediend.”