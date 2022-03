Laagste aantal coronapatiënten op ic's sinds juli vorig jaar

Binnenland

Lichte toename van coronapatiënten in ziekenhuizen, opnieuw daling aantal positieve tests

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen met 25. Op zowel de verpleegafdelingen als de intensive cares was sprake van een lichte stijging, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal positieve coronatests is ...