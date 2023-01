Bolsonaro-aanhangers bestormen Braziliaans parlement

Ook het hooggerechtshof en het presidentieel paleis zijn binnengedrongen. Daar veroorzaken ze veel schade, zo blijkt uit beelden die op sociale media circuleren. Volgens Braziliaanse media zijn inmiddels ordetroepen gezien bij het gebouw.

De Braziliaanse politie gebruikte traangas om vele honderden aanhangers van de rechtse oud-president te verdrijven. Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de ’bolsonaristen’ braken toch door de veiligheidskordons heen. Volgens lokale media gaat het om 3000 demonstranten.

„Deze absurde poging om zijn wil op te leggen via geweld, zal niet slagen”, schrijft de Braziliaanse minister van Justitie Flavo Dino op Twitter, die met het woord ’zijn’ doelt op Bolsonaro. En: „Er zullen versterkingen komen.”

’Interventie’

Op beelden op sociale media was te zien dat demonstranten, veelal gekleed in het groen en geel van de Braziliaanse vlag, deuren en ramen openbraken om het parlementsgebouw binnen te gaan. Daar vernielden ze de kantoren van de wetgevers en gebruikten het podium van de parlementsvoorzitter. Een spandoek werd ontvouwen met een oproep aan het Braziliaanse leger: 'INTERVENTIE'. Op een video is te zien hoe een menigte buiten het gebouw een politieagent van zijn paard trok en hem tegen de grond werkte.

Volgens een fotograaf van AFP deden de taferelen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Lula in Sao Paulo

De Bolsonaro-aanhangers laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva van een week geleden niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

Lula verblijft dit weekend in Sao Paulo.