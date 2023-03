Oud-president Bolsonaro terug in Brazilië

Ruim een week na zijn vertrek drongen zijn aanhangers het parlementsgebouw binnen omdat ze de uitkomst van de verkiezingen niet vertrouwden. Bolsonaro, die ook wel de tropische Trump wordt genoemd, wordt ervan beschuldigd dat hij die bestorming heeft veroorzaakt. Hij heeft zijn nederlaag nooit toegegeven en zaaide al voor de verkiezingen twijfel over de uitkomst. Het hooggerechtshof doet onderzoek naar de rol van Bolsonaro bij de rellen.

Tegenstanders zeiden dat Bolsonaro het land was ontvlucht, omdat hij bang was voor verschillende juridische onderzoeken. Zo loopt er ook een onderzoek naar de illegale import van juwelen, die miljoenen dollars waard zouden zijn. De rechtse populist heeft nog zeer veel aanhangers in Brazilië, maar zijn partijbestuur vreesde dat zijn populariteit afnam doordat hij lang in het buitenland zat.

Oppositie

De 68-jarige oud-president zei voordat hij in het vliegtuig naar Brazilië stapte dat hij niet van plan is om de oppositie te gaan leiden. Hij wil wel een leidersrol op zich nemen en door het land reizen om zijn partij te helpen. Eerder heeft hij gehint op een mogelijke deelname aan de volgende presidentsverkiezingen, omdat hij het gevoel had dat „zijn missie nog steeds niet voorbij is.”

In de hoofdstad is de beveiliging donderdag flink opgeschroefd en zijn wegen afgezet om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.

