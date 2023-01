Oproep: slachtoffer geworden van falende ov-diensten?

Bent u de afgelopen maanden slachtoffer geweest van het falende openbaar vervoer in ons land en was u daardoor vaak te laat op uw werk of miste u daardoor een belangrijke afspraak? Of verscheen je te laat op een tentamen of schoolonderzoek omdat de trein of bus niet kwam? Dan zijn wij naar uw of jouw verhaal op zoek. Mail (met telefoonnummer) naar: termaat@telegraaf.nl