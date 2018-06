Maastrichtse cardiologen komen met pacemakerprimeur

Dát is nieuw. Tot nu toe is het gebruikelijk dat de pacemakerdraad ín de rechterhartkamer wordt gelegd. Volgens de twee betrokken cardiologen, dr. Justin Luermans en dr. Kevin Vernooy van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, is de nieuwe manier van plaatsing op de lange termijn beter voor patiënten, ,,omdat prikkels dan veel gelijkmatiger over het hart verspreid worden”.

Omdat het toch al trage hartritme van Limburger Ron Limborgh enkele keren secondelang stil lag, kwam hij als eerste Nederlandse man in aanmerking voor de nieuwe toepassing. Een vrouwelijke ritme-patiënt ging hem voor.

De 54-jarige ICT’er uit Roermond onderging dit voorjaar eerst een operatie aan een niet goed functionerende hartklep. Nadat het klepprobleem verholpen was ontstond echter het veel te langzame, levensbedreigende hartritme en bleek plaatsing van een pacemaker onvermijdelijk. ,,Achteraf bezien ben ik gaan beseffen hoe ernstig die toestand van mijn hartritme had kunnen uitpakken”, zegt hij, weer thuis. ,,Bij het onderzoek in het ziekenhuis van Maastricht bleek dat het hartritme zó langzaam was, dat het zelfs enkele keren per dag op nul kwam; dan tekenden zich horizontale streepjes af op de registratie. Het ging na die ’nul’ gelukkig steeds weer op tijd nét goed, maar toch…”

Voorafgaand aan het plaatsen van de pacemaker werd ook bij Limborgh het natuurlijke geleidingssysteem van het hart, de zogeheten ’bundel van His’, opgespoord met behulp van een speciale katheter. Die ’bundel’ bestaat uit weefsel van de hartspier dat is gespecialiseerd in het doorgeven van elektrische signalen. Het prikkelgeleidingssysteem is feitelijk een netwerkje van speciale cellen in de hartspier die elkaar in een domino-effect een elektrische prikkel doorgeven. Die prikkel stimuleert de hartspier om zich samen te trekken.

Vervolgens werd de pacemakerdraad precies op die plek geplaatst. ,,Dat zorgt voor een beter gecoördineerde stimulatie van het hart dan de standaardtechniek”, zeggen de twee hartspecialisten van het Hart+Vaat Centrum van Maastricht UMC.

Cardioloog dr. Justin Luermans Ⓒ MUMC

Cardioloog Luermans: ,,Stimulatie via de pacemakerdraad in de rechterhartkamer resulteert echter in een minder gecoördineerde samentrekking van het hart. Op den duur kan dat zelfs een negatieve invloed hebben op de pompfunctie. De plek waar de draad ligt, blijkt dan ook wel degelijk van belang te zijn.”

Ritmepatiënt Ron Limborgh, die nu zijn werk kan voorzetten als productmanager bij een hogeschool in Eindhoven, was volledig bij kennis tijdens de operatie in Maastricht. ,,Ik was slechts plaatselijk verdoofd. Het speciale van deze operatie was ook dat een Italiaanse deskundige op het gebied van ’hisbundel’-operaties bij de ingreep aanwezig was. Door de lokaal-anesthesie wist ik niet goed wat men aan het doen was bij mij en wat ik op de monitor zag. Dat legde hij me uit in het Engels. Reuze interessant! Is toch wel bijzonder: ze sleutelen aan je hart en je bent volledig bij bewustzijn.”

Limborgh’s hartritme is weer zoals het behoort te zijn. ,,Ik heb nog één wens: dat ik weer, zoals voorheen, kan hardlopen. Want dat is mijn grote passie.” Daarom ook is hij extra gemotiveerd om zijn revalidatie goed te volbrengen.