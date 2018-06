Slang duikt op in badkamer: ’Actief met warme weer’

De korenslang, die niet gevaarlijk is en vooral van muizen houdt, werd op 25 mei aangetroffen in Amsterdam-Zuid. De Dierenambulance deelt het verhaal vandaag op Facebook.

„Toen de ambulance ’s middags aankwam, werd het hem te heet onder de ’voeten’ en verstopte hij zich. Bij een tweede poging in de avond trof de ambulance hem in het trappenhuis aan en namen hem mee.”

Actief met hitte

De ambulancedienst hoopt dat de slang niet is gedumpt, ergens in de nabijheid van de woningen. „Hij kan ontsnapt zijn, want als het warm is, zijn de dieren heel actief”, vertelt een medewerker. „Dan komen ze tot leven. Het zijn koudbloedige dieren natuurlijk.”

Dankzij de warme temperaturen is de kans dat ergens een slang opduikt, iets groter, vertelt een medewerker. „Met dit weer gaan de slangen meer op onderzoek uit.”