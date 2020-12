Nieuwe dreun voor Forum: boete dreigt om gebrekkige administratie

Een toezichtscommissie stelt vast dat Forum ’al drie jaar achtereen niet kan steunen op de jaarverantwoording van de partij en neveninstellingen’.

„De commissie beschouwt dit als een ernstige zaak, nu niet kan worden bepaald of de subsidie die in 2019 aan de partij is uitgekeerd, volledig juist is vastgesteld en adviseert daarom om Forum voor Democratie een bestuurlijke boete van 25.000 euro op te leggen.”

Minder subsidie

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat weten dat de gebrekkige administratie van de zelfbenoemde grootste ledenpartij er in ieder geval voor zorgt dat er minder subsidie wordt uitgekeerd dan aanvankelijk is toegekend. Ze deelt de conclusie dat dit een ernstige zaak is. De D66-bewindsvrouw eist een nieuwe controle en meldt de puinhoop bij verantwoordelijke instanties. „Mocht dit onvoldoende effect sorteren, dan neem ik het opleggen van de bestuurlijke boete van 25.000 euro in serieuze overweging.”

Het euvel is vooral dat Forum ledenaantallen onvoldoende kon aantonen, meldt Ollongren. Daarom moest de door ruzie verscheurde partij alsnog een verklaring daarover indienen. „De partij heeft aan dit verzoek voldaan en een goedkeurende controleverklaring van het ledental van zowel de partij als de jongerenorganisatie aangeleverd naar de stand van 1 januari 2019. Omdat de door de accountant vastgestelde ledentallen lager waren dan in de oorspronkelijke subsidieaanvraag het geval was, is de subsidie op een lager bedrag vastgesteld.”

Otten krijgt de schuld

Forum reageerde ondanks verschillende verzoeken een week niet op vragen over gebrekkige administratie. Naar aanleiding van de brief van Ollongren doet de partij dat plotseling wel. Oud-penningmeester Otten krijgt de schuld. „Ollongren wil boete voor FvD wegens onverifieerbare ledenstand 1-1-2019. De toen verantwoordelijke penningmeester is weg. Intussen is er financieel schoon schip gemaakt. Onze ledenstand op 1-1-2020 is door een onafhankelijk accountant vastgesteld op 43.716.”