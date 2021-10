Colin Powell overleden aan coronacomplicaties

Powell was in de eerste termijn van George W. Bush (2001-2005) diens minister van Buitenlandse Zaken. Hij was de eerste zwarte Amerikaan op die post. Daarvoor was Powell de chef-staf van de Amerikaanse strijdkrachten. Hij bekleedde die functie van 1989 tot en met 1993, dus ook tijdens de Eerste Golfoorlog. Onder president Ronald Reagan was hij twee jaar (1987-1989) de Nationale Veiligheidsasdviseur.

Medaille

Omdat hij zeker later in zijn carriere zowel in de politiek als het leger actief was, stond Powell wel bekend als de ’politieke generaal’. Aan het begin van zijn militaire loopbaan begin jaren ’60 diende hij in Zuid-Vietnam, nog voordat de VS daar actief aan de oorlog tegen het noorden meedeed. Eind jaren ’60 keerde hij terug. Powell verdiende een medaille toen hij na een crash drie andere inzittenden uit een neergestorte en brandende helikopter redde.

Alhoewel hij alleen onder Republikeinse presidenten diende, gaf Powell de laatste jaren van zijn leven de voorkeur aan Democraten. In 2016 stemde hij voor Hillary Clinton, omdat hij Donald Trump „een nationale schande en een internationale paria” achtte. Ook vorig jaar stemde hij niet op Trump, maar gaf hij de voorkeur aan de Democraat Joe Biden.

Met Powell heeft de VS volgens zijn familie „een opmerkelijke en liefhebbende echtgenoot vader en grootvader verloren en een grootse Amerikaan.”