Colin Powell overleden aan coronacomplicaties: ’Een groot Amerikaan’

Powell was volledig gevaccineerd, maar overleed door complicaties na corona. Hij werd 84. „We hebben een bijzondere en liefhebbende echtgenoot, vader, en grootvader verloren, en een groot Amerikaan”, schrijft zijn familie op zijn Facebookpagina.

Powell werd in de New Yorkse wijk Harlem geboren. Zijn ouders waren immigranten uit Jamaica. Het leger was nog maar net gedesegregeerd toen Powell in dienst ging. Later in zijn carrière werd hij de eerste zwarte Nationaal Veiligheidsadviseur. Onder president Reagan onderhandelde hij met de Sovjet Unie tegen het einde van de Koude Oorlog. In 1991 werd hij de belangrijkste militair van de VS.

Tussen 2001 en 2005 was Powell onder president George W. Bush de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken. De Republikein werd gezien als een gematigde stem in een regering vol haviken. Hij botste regelmatig met minister van Defensie Donald Rumsfeld en vicepresident Dick Cheney, die worden gezien als de architecten achter de Irak-oorlog.

Toch zal Powell vooral herinnerd worden vanwege zijn beruchte toespraak voor de VN-Veiligheidsraad in 2003. In die toespraak beweerde Powell dat de Amerikaanse inlichtingendiensten duidelijke aanwijzingen hadden dat Irak massavernietigingswapens had. Zijn toespraak leidde de inval van Irak in, en een langdurige oorlog.

Achteraf bleek de informatie die Powell toen gaf niet te kloppen. De massavernietigingswapens werden nooit gevonden. Hij noemde zijn VN-toespraak later een „smet” op zijn carriere, waar hij spijt van had. „Ik heb nu spijt omdat de informatie verkeerd was, natuurlijk heb ik spijt”, zei hij tegen interviewer Larry King in 2010. „Ik zal altijd gezien worden als de persoon die dit pleidooi gehouden heeft voor de internationale gemeenschap.” Powell verliet de Bush-regering in 2005.

De voormalig generaal werd gerespecteerd door Republikeinen en Democraten. Eind jaren 90 werd de populaire Powell nadrukkelijk genoemd als presidentskandidaat. Powell zag zichzelf niet als politicus, maar als iemand die zijn ervaringen uit het leger en de politiek gebruikt om tot oplossingen te komen, zo zei hij zelf. „Powell is een oplosser van problemen. Hij heeft als soldaat geleerd om problemen op te lossen. Hij heeft politieke meningen, maar hij is geen ideoloog. Hij heeft passie, maar hij is geen fanaticus. Hij is vooral een oplosser van problemen.”

In 2008 baarde Powell opzien toen hij, als Republikein niet John McCain, maar de Democratische kandidaat Barack Obama ondersteunde. Powell roemde Obama’s „kwaliteit om te inspireren.” Hij had juist kritiek op de harde toon van de McCain-campagne. Na de bestorming van het Capitool in de nadagen van Trumps presidentschap nam hij afstand van de Republikeinse Partij.