Winderige advocaat krijgt meer dan 150.000 euro schadevergoeding omdat hij niet mag thuiswerken

Tarique Mohammed, de advocaat in kwestie, zei dat zijn flatulentieprobleem te wijten is aan medicatie die hij neemt voor een hartkwaal. Hij beschuldigde zijn collega’s en bazen ervan hem bewust te discrimineren. Zo vroeg een collega die met Mohammed een kantoor deelde, „of dat nu echt nodig is”. Hij vroeg Mohammed of hij de winden niet buiten het kantoor kon laten.

Volgens de winderige advocaat was dat beschamend én een aanval op zijn waardigheid. De arbeidsrechtbank oordeelde evenwel dat die klacht ongegrond was. „Het was geen onredelijke vraag om te stellen nadat er eerder al herhaaldelijke incidenten van flatulentie waren in het kleine kantoor”, sprak de rechter.

De rechtbank oordeelde wel dat zijn werkgever CPS schuldig was aan discriminatie. Concreet vond de rechter dat CPS geen redelijke argumenten kon aanhalen om Mohammeds vraag - om twee dagen thuis te werken - af te wijzen. Ook weigerde CPS om Mohammed om vier uur naar huis te laten vertrekken om zijn stoornis te kunnen behandelen en onthieven ze hem uit zijn gerechtelijke taken. Daarvoor moeten ze Mohammed nu 135.000 pond schadevergoeding betalen.