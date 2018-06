Lente 2018 verplettert record warme dagen

Dat meldt Weeronline. Het gemiddelde van de afgelopen drie lentemaanden lag op 11,1 graden. Daarmee hoeft dit jaar enkel de lentes van 2007 en 2014 voor zich te dulden. Ook hadden we met 597 zonuren meer dan het gemiddelde (517) en viel er, ondanks de hevige onweersbuien, slechts 176 mm regen. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde.

In totaal werd het dertig dagen warmer dan 20 graden, jubelt Weeronline. „Daarmee is het op een van de drie lentedagen warmer dan 20 graden geweest. Het record van vijfentwintig warme dagen uit 2011 wordt hiermee verpletterd!”

Als klap op de vuurpijl was het tijdens 17 dagen warmer dan 25 graden: een record van ’zomerse dagen’. Op 29 mei konden we zelfs genieten van een tropische dag, officieel gemeten in De Bilt, omdat het kwik boven de dertig graden steeg.

Eerst nog koud

Een sinecure leek de recordregen aanvankelijk nog niet. Maart begon extreem koud. Op 1 en 2 maart hadden we zelfs een heuse ijsdag: de maximumtemperatuur bleef die dagen op respectievelijk -0,7 en -0,5 graden steken. „Gemiddeld verliep maart met 4,7 graden tegen 6,2 normaal zelfs kouder dan januari”, aldus Weeronline.

Vervolgens waren april en mei ’extreem warm’, meldt Weeronline. April was de op twee na warmste maand in 300 jaar, en bovendien gemiddeld 7,5 graden warmer dan maart. Ook mei was, zeker de laatste twee weken, bloedheet: het was de warmste mei sinds 1706.