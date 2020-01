Vrouw zwaar mishandeld in Tuitjenhorn na opmerking over vuurwerk

Het slachtoffer werd na haar opmerking door één van de jongens geduwd. Toen deze jongen wegrende is de meldster er achteraan gerend om hem nogmaals aan te spreken. Hierop werd het slachtoffer naar de grond gewerkt en geschopt en geslagen, zo meldt de poltie. Hierna is de groep jongens weggefietst in onbekende richting. Zij zijn hierna niet meer aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar deze mishandeling en is op zoek naar getuigen.