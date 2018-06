Noorden van Nederland onder ’vuur’

De waarschuwing van het KNMI is afgegeven wegens forse onweersbuien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur. (Klik hier voor de meest actuele weerswaarschuwingen van het KNMI)

Nadat het westen van Noord-Brabant en Zeeland de spits af hadden gebeten, was in het begin van de middag de beurt aan Zuid-Holland. Een enorme onweersbui koerste van Rotterdam naar Den Haag. In het plaatsje Poeldijk, in Zuid-Holland, is al bijna 60 millimeter neerslag gevallen. Dat is binnen enkele uren net zo veel als dat normaal gesproken in een hele maand valt, zo laat Weerplaza weten.

Vervolgens trok het onweer naar het noorden. De regio Alkmaar heeft te maken gekregen met harde knallen en veel bliksem, zo wordt op sociale media gerapporteerd, en zo blijkt uit de radars. Ook Friesland kon zich opmaken voor ’vuurwerk’.

„Circa zestig ontladingen per minuut produceert de onweersbui boven Rotterdam”, liet WeerPlaza weten. „Dit is een gevaarlijke bui, dus ga naar binnen!”, zo waarschuwde de weersite.

Volgens het KNMI kan het noodweer aanleiding zijn voor wateroverlast. Dat bleek te kloppen. In Delft viel er zo veel regen dat het stadskantoor moest worden ontruimd. Bovendien, zo waarschuwde het KNMI aanvankelijk, zou er weer kans zijn op de ’megahagel’ van circa 2 cm die dinsdag in Utrecht uit de lucht kwamen. Uiteindelijk zijn die tot dusverre niet gerapporteerd.

In het oosten en noorden van het land was het lange tijd beter: de zon scheen overwegend en de temperatuur was ’s ochtends hoog. In Twente was het om 10 uur ’s ochtends al 25 graden. ’s Middags ging het pas in het noord-oosten stormen.