De afgrond van de Europese ’bankenhoofdstad’ Verloedering in Frankfurt: menselijke wrakken, maatschappelijke waanzin

Door Rob Savelberg

Reizigers treffen rondom het hoofdstation van Frankfurt doorgaans een grimmige situatie aan. Ⓒ Getty Images

Frankfurt am Main - Zodra je het historische Hauptbahnhof van Frankfurt verlaat, betreed je een drugsellende zoals je vroeger kon aantreffen op plekken in de Bronx in New York of het centrum van Los Angeles. Op tour langs de afgrond van de glimmende ’bankenhoofdstad’ van Europa.