Twee priesters vrijuit in eerste misbruikproces binnen Vaticaan

Priester Gabriele Martinelli werd ervan beschuldigd vanaf zijn 14e gedurende zes jaar een 1 jaar jongere medeleerling te hebben misbruikt in een jeugdseminarium in het Vaticaan. De man, nu tegen de 30 jaar, werd vrijgesproken door een rechtbank van de Heilige Stoel. Tegen hem was zes jaar celstraf geëist. De Italiaan heeft ontkend dat hij met geweld en dreigementen seks heeft gehad met het vermeende slachtoffer.

Een voormalige rector (72) van de school voor altaarjongens, die het onderzoek naar Martinelli zou hebben tegengewerkt, ging ook vrijuit. Hij ontkende tijdens een eerdere zitting iets te hebben geweten van seksueel misbruik. Anders zou hij op zijn nachtelijke rondes wel iets hebben gezien of gehoord, voerde hij in februari aan. De aanklager had voor hem vier jaar cel in gedachten.

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat het Pius X-seminarium een andere plek krijgt, buiten Vaticaanstad. Het was gevestigd in de buurt van de plek waar de paus woont.