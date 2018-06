Opnieuw actiedag in het streekvervoer

Tijdens een eerder staking reden minder bussen, waardoor veel mensen besloten de fiets te pakken. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De meeste chauffeurs in Rotterdam, Drechtsteden, Voorne-Putten, Limburg en in Friesland hebben gehoor gegeven aan de oproep om donderdag het werk neer te leggen. Volgens FNV Streekvervoer doet 80 tot 85 procent van de chauffeurs mee. In Limburg ligt het streekvervoer volgens de bond helemaal plat en in de rest van het stakingsgebied rijdt maar een enkele bus.