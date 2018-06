’Publiciteitsstunt van Lidl?’

Ik juich dit voornemen van harte toe en velen met mij. Als goede doelen-veilingmeester beklim ik met regelmaat ‘de bok’ om bij tientallen benefietacties t.b.v. onder anderen KWF, Kika en gisteravond nog voor Daniel den Hoed, om geld bij elkaar te hameren. Stichtingen die zich inzetten tegen kanker. Telkens weer hoor ik de verschrikkelijke verhalen van mensen die getroffen worden door kanker.

Maar mij is volstrekt onduidelijk waarom deze afgekondigde maatregel van Lidl pas over 4 jaar wordt ingevoerd! Mij bekroop de slechte gedachte: Gaat het hier om een publiciteitsstunt, aandacht in de media genereren? Is dat het belang dat achter de maatregel schuilgaat?

Een echte publiciteitstunt zou geweest zijn: met onmiddellijke ingang alle rookwaren verwijderen uit de filialen van Lidl en vervolgens onder het oog van de media de rookwaren vernietigen. Dan toon je ’maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Niels J. Kooijman, Amstelveen