Hond ligt verplicht dag en nacht aan de riem, dier in beslag genomen

Volgens de politie werd de hond meermaals aangetroffen aan een ketting, in de tuin. Volgens buurtbewoners was er veel sprake van overlast: de hond blafte veel en het ontbrak de hond aan goede omstandigheden. Zo lag de hond ’s nachts altijd buiten en moest het dier bijna 24 uur per dag aan een ketting liggen.

De politie onderzocht de zaak, overlegde met het Openbaar Ministerie en nam daarna het dier in beslag.

Tegen de eigenaar van de hond is proces-verbaal opgemaakt.