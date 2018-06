’Grenzen aan eerbetoon Johan Cruijff’

Komt er ook een JC-dorp of -stad, een JC-pad of -brug. Wellicht een JC-gedenkdag. Of Amsterdam veranderen in Johan Cruijff-Stad? Misschien kunnen we hem door de paus heilig laten verklaren. Kom op zeg. Hij was een prachtig mens, maar hem zo op een voetstuk plaatsen; er zijn wel grenzen. Dat er vele miljoenen mensen hem in gedachten hebben is al mooi genoeg, toch?

Herman Matteman