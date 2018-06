Cipier waarschuwde zaterdag nog voor Herman

De gevangenisbewaarder schreef volgens de Sudpresse-kranten dat Hermans gedrag was veranderd sinds hij omging met een gevaarlijke medegevangene, de geradicaliseerde Yassine D. In België bestaan veel vragen over de verlofregelingen en (het gebrek aan) bestrijding van radicalisering in de gevangenis.

Hermans naam kwam zijdelings voor in rapporten van de inlichtingendienst over radicalisering, maar volgens de regering waren er onvoldoende redenen om hem verlof te weigeren of scherp in de gaten te houden.

De 31-jarige Belg zou zich in 2012 hebben bekeerd tot de islam. Hij riep meerdere keren ’Allahu Akbar’ voordat de politie hem doodschoot.