Premium Het beste van De Telegraaf

Primeur voor Koninklijke Landmacht Militaire oefening Rwanda groot avontuur: ’Hinderlagen leggen tussen nijlpaarden en bavianen’

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Oefenen in Afrika: „Alleen je bivak opzetten is al zo anders wanneer je net sporen hebt gezien van nijlpaarden en er bavianen in je oefengebied rondlopen.” Ⓒ Ministerie van Defensie

GABIRO - Het is een primeur voor de Koninklijke Landmacht. 150 man van 43 Gemechaniseerde Brigade oefenen in Rwanda. Vanwege de genocide historisch beladen grond, die volgens het kader van de eenheid tegelijkertijd zeer geschikt is voor oefeningen en waar de reden militair te worden tastbaar aanwezig is.