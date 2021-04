Verbijstering bij ondernemers en studenten: ’Dit is niet uit te leggen’

Lifestyle

Zo brouw je zelf je bier!

Wandelen, fietsen, puzzelen, koken: in coronatijd hebben we er vele hobby’s bij gekregen. Zelf bier brouwen is misschien wel het leukst! Bierkenner bij uitstek Fiona de Lange en brouwer Frans Schamp leerden ons de basisprincipes: over moutsoorten, maischen, hop en vergisting... Er was thuis weer lev...