Jongen (17) overleeft 30 uur in de sneeuw

„Ik kreeg in de gaten dat de sneeuw dieper en dieper werd terwijl ik aan het wandelen was”, zo vertelt Nicolas aan CNN. Toen zijn voeten bevroren aanvoelden, moest hij noodgedwongen stoppen. Hij vond een boom en wist er een grot onder te graven. Ondertussen hadden zijn moeder en zijn ex-vriendin alarm geslagen, omdat Nicolas gezegd had voor het eten weer thuis te zijn. Maar omdat het donker werd, kwam hulp niet meteen op gang.

Om warm te blijven, sloeg hij met zijn handen tegen zijn borst en zette hij elke dertig minuten een alarm op zijn telefoon, die geen bereik had, om maar wakker te blijven. „Er waren momenten dat ik even wegzakte, maar de meeste tijd was ik gewoon wakker.” Hij had zes boterhammen en wat water bij zich.

Zodra het ochtend werd, begon Nicolas weer met wandelen. Na een aantal kilometer vond hij skiërs die een satelliettelefoon bij zich hadden. De tiener werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek zwaar onderkoeld te zijn. Ook had hij bevroren tenen. Even was er angst dat zijn tenen geamputeerd moesten worden, maar zoals het er nu naar uitziet, zal de jongen volledig herstellen. „Ik mag mijn tenen houden. Ik heb veel pijn maar ik ben blij dat ik nog leef.”

Volgens hulpverleners heeft Nicolas zich door sneeuw heen moeten ploeteren die zo hoog als zijn heupen kwam.