Kinderdagverblijf in Utrecht dicht na zes coronagevallen

Dat meldt RTV Utrecht. Jonas sloot woensdag de deuren, ook vrijdag zijn de kinderen nog niet welkom. Volgens een woordvoerder krijgen ze het rooster niet rond, omdat veel medewerkers verplicht thuis zitten vanwege het bron- en contactonderzoek. De opvang wordt nu grondig schoongemaakt.

Het virus is vooralsnog niet bij een van de kinderen vastgesteld. Kinderen die in contact zijn geweest met de zieke medewerkers wordt aangeraden twee weken in quarantaine te gaan, dat geldt ook voor de rest van de medewerkers. Ouders van de kinderen hoeven niet in quarantaine.