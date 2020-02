Islamitische hogeschool neemt schoorvoetend afstand van uitspraken eigen rector

Ahmet Akgündüz (rechts) op archiefbeeld uit 2007. Ⓒ De Telegraaf

Den Haag - De islamitische hogeschool IUASR in Rotterdam neemt vlak voor een door het kabinet gestelde deadline afstand van een deel van de omstreden uitspraken van haar eigen rector, Ahmet Akgündüz. De vraag is nu of minister Van Engelshoven (Onderwijs) hiermee genoegen neemt.