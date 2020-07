De Kleine Zeemeermin in Kopenhagen beklad

De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn. „We beschouwen het als vandalisme en zijn een onderzoek gestart”, zo laat een woordvoerder aan Reuters weten.

Het 107 jaar oude standbeeld wordt door een miljoen mensen per jaar bezocht. Het beeld is eerder vernield geweest, zo werd het tweemaal onthoofd.

De afgelopen tijd worden er door de Black Lives Matter-beweging vaker beelden besmeurd. Het beeld in Kopenhagen speelt hier an sich geen rol in, maar in The Little Mermaid live-action film speelde Halle Bailey de rol van Ariel, wat voor ophef zorgde, aangezien het voor het eerst was dat een zwarte vrouw deze rol op zich nam. Of dit het motief is voor het vandalisme, is nog onduidelijk.