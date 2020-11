Popular Vote: Biden 4 miljoen stemmen voor op Trump

Dit betekent volgens de krant dat er in zeven van de acht afgelopen verkiezingen meer Amerikanen op de Democratische kandidaat dan op de Republikeinse kandidaat hebben gestemd. Alleen in 2004 won kandidaat George W. Bush zowel de meeste kiesmannen als de meeste stemmen. Afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen van dit jaar is het presidentschap slechts vier of vijf keer ook daadwerkelijk naar de Democraten gegaan.

Het Amerikaanse kiesstelsel zorgt er namelijk voor dat de presidentskandidaat die landelijk minder stemmen krijgt dan zijn of haar rivaal, toch president kan worden. Dat komt doordat het in de VS een kiescollege is dat een president aanwijst. In totaal zijn er 538 kiesmannen te verdelen en elke staat mag er een aantal leveren, afhankelijk van de grootte van de staat. In veruit de meeste staten worden de kiesmannen verkozen op basis van het ’winner takes all’-principe: de kandidaat die meer dan de helft van de stemmen heeft, krijgt alle kiesmannen.

Vertekend beeld

Een kandidaat die in een staat 80 procent van de stemmen heeft, krijgt dus evenveel kiesmannen als wanneer die kandidaat maar 51 procent van de stemmen had gekregen. Als bijvoorbeeld Biden een grote meerderheid van de stemmen krijgt in een relatief kleine staat en Trump een nipte meerderheid in een grote staat, kan het dus zijn dat Biden op dat moment in totaal meer stemmen heeft, maar minder kiesmannen.

Biden heeft deze verkiezingen ook het grootste aantal stemmen ooit gekregen. Tot nu toe werden er volgens The New York Times 73,7 miljoen stemmen uitgebracht op de Democraat. Het oude record was in handen van Barack Obama, onder wie Biden acht jaar lang vicepresident was. Obama kreeg in 2008 bijna 69,5 miljoen stemmen. Vier jaar later werd hij herkozen dankzij de steun van net geen 66 miljoen Amerikanen.

De opkomst tijdens de verkiezingen was dit jaar hoger dan gewoonlijk. Nog niet alle stemmen waren vrijdag geteld.

Luister ook naar onze laatste podcast over de Amerikaanse verkiezingen: ‘Trump vs. Biden – de strijd’: