Dode (62) door crash vliegtuig: ’Banner was de oorzaak’

BOSSCHENHOOFD - Door het neerstorten van een sportvliegtuigje bij Breda International Airport is donderdagochtend de 62-jarige piloot uit Goes om het leven gekomen. Hij was de enige inzittende. Het toestel kwam rond 11.00 uur in de buurt van het kleine vliegveld in Bosschenhoofd terecht in een weiland aan de A58 en vloog in brand.