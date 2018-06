Rusland nodigt Kim Jong-un uit

„Kom naar Rusland, we zouden het een genoegen vinden u te verwelkomen”, zei Lavrov aan het einde van de ontmoeting. Het is nog onduidelijk of Kim is ingegaan op de uitnodiging. Hij bezocht sinds zijn aantreden voor zover bekend alleen China en Zuid-Korea.

De Noord-Koreaanse leider voegt komende maand mogelijk nog een land toe aan dat lijstje, als hij naar Singapore gaat voor topoverleg met de Amerikaanse president Donald Trump. Het is nog onduidelijk of dat doorgaat.