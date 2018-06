Rode Kruis stuurt medici naar Gaza-gewonden

Het lichaam van de 23-jarige Naji Ghonaim die werd beschoten door het Israëlische leger tijdens de protesten in Gaza. Ⓒ AFP

GENÈVE - De medische nood in de Gazastrook is met circa 13.000 gewonden enorm en daarom stuurt het Rode Kruis extra artsen en specialisten samen met andere noodhulp. Sinds 30 maart zijn er zo veel gewonden gevallen bij de protesten tegen Israël dat de bestaande medische hulpverlening dat onmogelijk aankan, aldus de chef van het internationale Rode Kruis in de regio, Robert Mardini.