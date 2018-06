’Deze held heeft het hoogste offer gebracht’

Agenten rukten woensdag uit na een melding dat een man in Schiedam met een bijl stond te zwaaien. De asielzoeker die ’Allahu Akbar’ riep, werd in een woning met flink wat geweld overmeesterd. Daarbij raakte de ingezette Robbie zo zwaar gewond dat het dier uiteindelijk overleed.

„Gestorven om de maatschappij te beschermen, zoals alleen echte helden doen! Rust zacht!Sterkte voor de geleider en de rest van corps met dit verlies”, schrijft Ingrid Keehnen op Facebook. Johan Bos: „Wat een held! In het harnas gestorven om zijn taak uit te voeren”.

Maar er is op Facebook ook flink wat kritiek dat Robbie is ingezet tegen de bijlzwaaier. Veel reageerders begrijpen niet dat de asielzoeker niet met kogels is gestopt.

Marian Roos: „Ook een hond kan niet tegen een bijl op. Nu moest er toch geschoten worden. Had dit maar eerder gedaan dan had de hond nog geleefd. Rip je bent een held”.

Er zijn ook suggesties om de honden beter te beschermen. Natasja de Kramer: „Rust zacht en het politiekorps heel veel sterkte misschien is hoe ze het in de USA doen een optie daar bestaan kogelvrije vesten speciaal voor honden”.

Ook het feit dat de bijlzwaaier een asielzoeker is, levert veel commentaar op de Facebookpagina van de Rotterdamse politie. „In ons mooie gastvrije Nederland waar iedereen welkom is en gebruik mag maken van onze Gezondheidszorg /uitkeringen/woningen en ga zo maar verder. Daar lopen nu veel te veel dwazen rond die onze politie bedreigen uitschelden en nu ook een politiehond. vermoorden. Waar gaat dit naartoe,” schrijft Ingrid Krediet.