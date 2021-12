Schildpad uit 17e eeuw gevonden in Enkhuizen: ’Unieke vondst’

De schildpad werd vorig jaar mei tijdens de laatste vijf minuten van de opgravingen - die weken duurden - aangetroffen in een dikke laag grond door archeoloog Etienne van Paridon.

Volgens archeologe Dieuwertje Duin gaat het om een voor Nederland unieke vondst. Niet eerder zijn in ons land schildpadden gevonden die zo oud bleken te zijn.

Het gaat om een Noord-Amerikaanse doosschildpad, die door een zeeman aan boord van een schip van de West-Indische Compagnie - die van Enkhuizen rechtstreeks op Amerika voer - moet zijn meegenomen. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat huisdieren werden gehouden. Het dier is daarom vermoedelijk als ’levend souvenir’ gezien.

Letters

De botjes bleken bij preparatie van het schild zich nog binnen het schild te bevinden. Ook stonden in de onderkant letters ’P D’ gekerfd, vermoedelijk van de eigenaar, en had het dier een gaatje in zijn schild. Het was in die tijd gebruikelijk het dier aan een kettinkje te leggen, zodat hij niet weg kon lopen.

De schildpad wordt tentoongesteld in het Huis van Hilde in Castricum, waar alle provinciale archeologische vondsten heengaan.