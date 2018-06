Hof gelast compensatie voor CIA-gevangenen

Het tweetal, Abu Zubaydah en Abd al-Rahim al-Nashiri zat ook in zo’n gevangenis in Polen. Het hof in Straatsburg bepaalde in 2015 dat dat land hun respectievelijk 130.000 euro en 100.000 euro moest betalen.

Al-Nashiri, die vastzit in de Amerikaanse gevangenis op Guantanamo Bay en mogelijk de doodstraf krijgt voor terroristische aanvallen, zat vanaf 2003 achttien maanden in een CIA-gevangenis in Roemenië. De man uit Saoedi-Arabië werd daar volgens het hof gemarteld. Het land schond daarmee de mensenrechtenconventie en moet Al-Nashiri (1965) een ton schadevergoeding betalen.

De CIA bracht Abu Zubaydah (1971) in 2005 naar Litouwen, waar de inlichtingendienst hem ruim een jaar verhoorde met toepassing van verschillende marteltechnieken. Litouwen moet de man, die sinds 2006 in Guantanamo Bay vastzit, eveneens een ton schadevergoeding uitkeren, plus 30.000 euro aan kosten.

Roemenië en Litouwen wisten volgens het hof wat het doel was van de Amerikaanse operaties met de al-Qaeda-verdachten in het zogenoemde rendition-programma. Ze hebben daarmee inbreuk gepleegd op een hele serie rechten in de mensenrechtenconventie.