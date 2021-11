Wintersport Oostenrijk op de helling door nieuwe coronaregels

De oplopende coronacijfers in Oostenrijk zorgen voor donkere wolken boven de pistes, met name voor niet-gevaccineerden. Vanaf deze week zijn zij niet meer welkom in de meeste openbare gelegenheden, omdat de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) is ingegaan. Testen heeft dan geen zin meer; je komt de bar of stube niet meer in.

Controle komt voor rekening van de lokale autoriteiten, aldus een officieel document. Boetes voor klanten kunnen oplopen tot 500 euro.

Boosterprik nodig

„Degenen die gevaccineerd zijn, zullen nauwelijks beperkingen blijven ondervinden. Dit geldt ook voor het toerisme en onze wintergasten uit het buitenland”, zegt de Oostenrijkse minister van toerisme, Elisabeth Köstinger, hierover. Maar daarmee gaat ze voorbij aan perikelen rond het Janssen-vaccin en ook andere vaccinaties.

In een uitgebreid document staat namelijk dat „vanaf 3 januari één dosis met Jansen zijn geldigheid verliest.” Dat betekent dat mensen een boosterprik nodig hebben, anders kunnen ze het schudden met de wintersport.

Woordvoerder Thiebout van den Bergh van het Oostenrijks Toerismebureau ziet daar een probleem in. „Het is in Nederland zo dat ze in december beginnen met de boosterprik bij mensen met onderliggend lijden, in januari gaan ze dan terugtellen. Maar dan zijn we wel een tijdje verder.”

Daarmee doemt een probleem op voor 845.000 mensen die in Nederland een Jansenprik hebben gehad. Met name de groep die koos voor de prik toen coronaminister Hugo de Jonge het vaccin promootte met de slogan ’dansen met Jansen’ lijkt nu de zure vruchten van de snelle optie te plukken.

Ook andere gevaccineerden moeten vrezen voor problemen, aldus de Oostenrijkse overheid. De geldigheid van hun QR-code gaat van 360 naar 270 dagen vanaf 6 december. Dat betekent dat tijdens de voorjaarsvakantie, eind februari, nog een 2,5 miljoen Nederlanders geen toegang meer hebben tot de pistes en bijbehorende horeca. Tenzij ze een boosterprik hebben gehad.

Extra maatregelen in Oostenrijk

Onderwijl loopt ook het aantal door coronapatiënten bezette IC-bedden in Oostenrijk omhoog. Als de grens van meer dan 400 wordt bereikt, komen mogelijk nog weer extra maatregelen in zicht. De stijging geeft alle aanleiding om daaraan te denken. Vorige week maandag waren 308 bedden bezet, zondag al 367.

Ongeveer de helft van de Nederlandse wintersporters gaat naar Oosterijk, met name naar Tirol. Toen ruim een maand geleden het boekingen regende nadat het land de regels bekend had gemaakt, leek een mooie winter in het verschiet. Nu komt dar de klad in, vreest Van den Bergh van het Oostenrijks Toerismebureau. „ De vraag is welk effect het heeft op de boekingen. Maar we blijven roepen dat we veel vertrouwen hebben in de winter.”