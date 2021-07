Slowakije start loterij voor mensen die coronavaccin nemen

Van de 5,5 miljoen inwoners is 28,7 procent gevaccineerd, waardoor het land achterloopt op het gemiddelde in de hele Europese Unie van 32,9 procent. Sinds een piek in mei neemt het aantal mensen met een afspraak voor de eerste prik steeds verder af. Om de vaccinatiegraad op te krikken kunnen Slowaken na zowel de eerste als de tweede coronaprik deelnemen aan de loterij.

Inwoners die landgenoten weten te overtuigen om zich ook te laten vaccineren maken kans op 30 euro tot 90 euro wanneer de overtuigde persoon volledig gevaccineerd is. Des te ouder de persoon die zich laat inenten, des te hoger het geldbedrag.

Slowakije wil vaart zetten achter het vaccinatieprogramma om zo een mogelijke najaarsgolf van de Delta-variant van het virus tegen te gaan.

In meerdere landen hopen autoriteiten de vaccinatiebereidheid te verhogen met opmerkelijke acties. Polen kunnen auto’s en geldprijzen winnen met loterijen. In de Russische stad Ufa maken gevaccineerden kans op appartementen. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, at tijdens een persconferentie een hamburger en friet en kondigde daarbij aan dat mensen die zich laten vaccineren een maaltijd van fastfoodketen Shake Shack krijgen.