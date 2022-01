Amerikaans stel op Schiphol opgepakt op verdenking mensensmokkel

De marechaussee doet geen mededelingen over de identiteit van de Amerikanen, maar volgens de Chinese mensenrechtenorganisatie ChinaAid gaat het om Michael Horowitz en Devra Marcus. Horowitz was een belangrijke medewerker van president Ronald Reagan.

Het Amerikaanse stel zit vast. Het Kazachse gezin dat door de Amerikanen werd begeleid, gaat de asielprocedure in. Volgens ChinaAid gaat het om de vrouw en kinderen van de Kazachse activist Serikzjan Bilasj. De mensenrechtenorganisatie stelt dat de autoriteiten van Kazachstan Serikzjan Bilasj als terrorist bestempelden en hem in 2019 een tijd gevangen hielden. Hij zou de toestand van Kazachen en Oeigoeren in concentratiekampen in de Chinese provincie Xinjiang aan de kaak hebben gesteld. Volgens ChinaAid verliet de activist in 2019 Kazachstan en leeft hij sindsdien gescheiden van zijn gezin.

Roep om vrijlating

Bob Fu, voorzitter van ChinaAid, riep de Nederlandse regering op Twitter op het Amerikaanse paar direct vrij te laten. Hij noemde de arrestaties ongerechtvaardigd en stelde dat het stel beloond zou moeten worden voor hun pogingen een Kazachs gezin te redden.

In Kazachstan brak afgelopen week op grote schaal geweld uit. Dit gebeurde na een forse verhoging van de brandstofprijzen. In eerste instantie waren de protesten vreedzaam, maar de sfeer sloeg om. Betogers bestormden onder meer overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 8000 mensen gearresteerd vanwege de onrust. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Centraal-Aziatische land zegt dat islamitische extremisten betrokken waren bij de ongeregeldheden.