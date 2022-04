Ophef na nieuwe video Poetin: ’Een persoonlijkheidsstoornis of psychose’

Er is al lange tijd veel te doen geweest over de gezondheid van de Russische president, zowel fysiek als mentaal. De jongste beelden van Poetin, die zenuwachtig oogt en zich krampachtig aan de tafel vasthoudt, wekken op sociale media de nodige verbazing en leiden tot speculaties over de gemoedstoestand van de president. In de Britse krant Express doet een psychotherapeut een poging tot duiding. Noel McDermott denkt dat Poetin in een ‘psychotische staat’ verkeert en last heeft van ‘stemmen in zijn hoofd’.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Zelfisolatie

McDermott verklaart dit door verhalen over de dictator die zich sinds het uitbreken van de coronacrisis grotendeels isoleerde van de buitenwereld. Dit zou voor ‘onomkeerbare schade’ hebben gezorgd en een rol hebben gespeeld bij het besluit van Poetin om zijn buurland binnen te vallen, stelt de therapeut.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Poetin vertoont in toenemende mate paranoïde gedrag, schrijft de krant. ,,Inclusief het ontwijken van persoonlijke ontmoetingen, of juist het ontmoeten van personen aan de andere kant van een absurd lange tafel, het gebruik maken van een dubbelganger en je veiligheidsmedewerkers je eten laten voorproeven.”

De psycholoog ziet twee mogelijkheden: of hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, of hij is extreem bang en paranoïde. Psychotische gedachten komen veel voor bij zelfisolatie, zo stelt de arts.