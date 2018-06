Stadskantoor Delft ontruimd na hoosbui

Het stadskantoor in Delft zit bij het NS-station. Ⓒ Gemeente Delft

DELFT - Na een wolkbreuk is het stadskantoor van de gemeente Delft ontruimd. Er is sprake van ernstige wateroverlast in het gebouw en daarom moeten alle ambtenaren naar buiten. De publiekshal is tijdelijk dicht, laat de gemeente weten.