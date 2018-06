Toestel Transavia maakt tussenlanding om stinkende passagier

Van Haut is nog steeds diep onder indruk van wat hem en zijn medepassagiers is overkomen. „De stank was gigantisch. Ik liep als laatste het toestel in. De man liep voor mij uit. De man, het zou gaan om een Rus, stonk echt verschrikkelijk. Vanaf het moment dat hij het gangpad betrad, begonnen mensen te gillen en doken in hun tassen op zoek naar zakdoekjes om voor hun neus te houden.”

De stinkende man werd achter in het vliegtuig geplaatst in de hoop dat de overlast beperkt zou blijven, maar het mocht niet baten.

De Boeing 737 van de Nederlandse Transavia vertrok dinsdagavond om iets na zeven uur (plaatselijke tijd) vanaf het vakantie-eiland Gran Canaria en zette koers richting Amsterdam.

De Belgische passagier Piet Van Haut.

Alles werd volgens Van Haut uit de kast gehaald om de stank te bestrijden. „Passagiers van de laatste zes rijen vluchtten naar voren. De purser ging tot negen keer toe poolshoogte nemen achter in het vliegtuig. De crew nam spuitbussen parfum om te spuiten, toch ging de gruwelijke geur niet weg.” Toen niets hielp, heeft de purser hem in het toilet laten plaatsnemen in een poging de overlast te beperken.

’Erger dan lijkenlucht’

„Ik hoorde iemand zeggen dat de stank erger was dan die van een lijk dat al een maand in ontbinding was. Het was een onhoudbare situatie”, aldus Van Haut.

De gezagvoerder besloot een tussenlanding te maken in Faro. „Hij zei via de intercom, ’dames en heren u zal al gemerkt hebben dat er iets aan de hand is met een passagier. Om privacyredenen kan ik hier verder niet over uitweiden’.” De daling werd ingezet en de gezagvoerder liet weten dat er een tussenstop gemaakt zou worden.

Schoonmaakploeg

Daar werd de man onder dwang van de politie uit het vliegtuig gehaald en vervolgens weggebracht in een busje. „Een schoonmaakploeg moest eraan te pas komen om het hele vliegtuig te reinigen. Pas daarna konden we de reis voort. Uiteindelijk kwamen we ruim twee uur te laat in Amsterdam aan.”

Reactie Transavia

​Transavia heeft inmiddels tegenover De Telegraaf bevestigd dat er dinsdagavond, uit voorzorg in verband met een passagier, een noodlanding op de Luchthaven van Faro is gemaakt. Vanwege aangescherpte privacywetgeving kan de luchtvaartmaatschappij niets zeggen over de wat er met de passagier aan de hand was.