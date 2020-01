In 1977 vertrokken ruimtesonde Voyager 2 in de problemen

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ging het afgelopen zaterdag mis. De sonde moest 360 graden draaien om een van de instrumenten aan boord af te stemmen, maar voerde die standaardbeweging niet uit. Vervolgens bleek dat twee systemen die veel energie verbruiken, tegelijk actief werden. Als reactie maakte de Voyager 2 een soort noodstop, uit voorzorg werden alle meetinstrumenten aan boord uitgeschakeld. De vluchtleiding heeft dinsdag ingegrepen. Een van de twee energieslurpende systemen is gestopt. De meetinstrumenten hebben weer stroom, maar ze meten nog niet. Eerst wil de vluchtleiding zeker weten dat de rest van de sonde in orde is.

18,5 miljard kilometer van de aarde

De Voyager 2 werd in augustus 1977 gelanceerd. Eind 2018 verliet hij ons zonnestelsel en bereikte hij de eindeloze ruimte tussen de sterren, het zogeheten interstellaire medium. Hij vliegt momenteel op zo’n 18,5 miljard kilometer afstand van de aarde. Hij meet het gebied waar hij doorheen vliegt en stuurt de metingen naar de aarde. Die enorme afstand maakt het moeilijk om de Voyager 2 te beheren. Elke opdracht van de vluchtleiding doet er met de snelheid van het licht 17 uur over om de sonde te bereiken. Het antwoord is ook weer 17 uur op weg naar de aarde. Dat betekent dat het 34 uur duurt om te weten of een commando heeft gewerkt.

40.000 jaar

De Voyager 2 blijft ongeremd doorvliegen, met een snelheid van ruim 55.000 kilometer per uur. Over ongeveer 300 jaar komt hij bij de Oortwolk, een gigantisch gebied van ruimterotsen en miniplaneetjes. De wolk is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Jan Oort. Mogelijk komen veel kometen hiervandaan. Waarschijnlijk heeft de Voyager 2 ongeveer 30.000 jaar nodig om daar doorheen te vliegen. Over 40.000 jaar komt hij voor het eerst een ster tegen.