’Molukkers in de steek gelaten’

De Molukkers, vroeger Ambonezen genoemd, waren vaderlandslievende mensen. Allemaal. De mannen in het KNIL waren onovertrefbaar loyaal aan de kroon. Vele malen loyaler dan vele Nederlanders. Maar na de overdracht van Nederlands Indië aan Indonesië zijn deze mensen door de rooms-rode coalitie gewoon belazerd. En als tweederangsburgers naar Nederland afgevoerd.

Zij werden in kampen gezet terwijl de regering met sociaal bewogen en roomse blik de andere kant op keek. En als de spanning oploopt vliegt de veiligheidsklep wel eens open. Niet goed te praten. Maar er gebeurt niets zonder oorzaak of reden. Deze mensen hadden als volwaardige Nederlanders moeten worden behandeld. Soms kun je gedane beloftes niet gestand doen zoals in dit geval, maar bespreek dat en compenseer dat eventueel. De Molukkers hebben zich laten beetnemen door een verzameling Nederlandse politici die, in plaats van de partijen die nu in de rechtbank staan, daar hadden moeten staan.

J. Prins, Sliedrecht