Berging vliegtuigwrakken

Waarom is het voor onze overheden niet mogelijk meer haast te maken met het bergen van de vele wrakken (met stoffelijke resten)? De technische kennis is er, maar kennelijk vormen de daaraan verbonden hoge kosten het probleem. Daarom is het wrang te moeten constateren dat ieder jaar 4 mei steeds uitgebreider herdacht wordt en 5 mei met Bevrijdingsfestivals zeer uitbundig gevierd wordt. Onze morele plicht om de geallieerde vliegtuigbemanningen een waardig graf te geven en hun nabestaanden zekerheid te geven, heeft blijkbaar nog steeds weinig prioriteit.

M. Bartstra, Assen