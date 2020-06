Regering Brazilië moet coronacijfers weer bekendmaken

Volgens president Jair Bolsonaro waren die cijfers misleidend: "De cumulatieve gegevens komen niet overeen met de situatie waarin het land zich bevindt. Er zijn andere manieren in gang gezet om de rapportage te verbeteren", zei hij.

De nieuwe cijfers werden in de dagen voorafgaand aan de verwijdering ook een paar uur later bekend dan voorheen. Volgens de pers wordt dat gedaan "als poging om de pers op dat late uur het zwijgen op te leggen". Volgens Bolsonaro maakt het best bekeken nieuwsprogramma Jornal Nacional dagelijks "maar al te graag bekend dat Brazilië het record van sterfgevallen heeft". Door de vertraging zouden de cijfers volgens hem "niet langer een verhaal zijn".

Brazilië heeft de afgelopen dagen het hoogste aantal dagelijkse sterfgevallen wereldwijd bekendgemaakt. In totaal zijn in het Zuid-Amerikaanse land al ruim 37.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het totale aantal geregistreerde besmettingen staat op ruim 707.000.

Bolsonaro deed het coronavirus kort na de uitbraak nog af als "een griepje" en weigerde in te grijpen.