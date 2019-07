Utrechts Statenlid woest op Derksen: ’Afschieten die man’

Ⓒ ANP Kippa

Dat Johan Derksen zich regelmatig woede op de hals haalt na zijn ongezouten commentaar, is geen geheim. SP-Statenlid Andrea Poppe in Utrecht is enorm boos geworden om zijn opmerkingen over Oranje-keepster Sari van Veenendaal, dat ze maandag fel heeft uitgehaald op Twitter naar de voetbalcommentator.