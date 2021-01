Rellen zetten verhoudingen in Tweede Kamer op scherp

Terwijl in de steden en dorpen geweld oplaaide, wees GL-leider Jesse Klaver de schuldigen aan. PVV en Forum hadden uit het ’draaiboek van Trump’ wetenschap verdacht gemaakt, opgeroepen tot ongehoorzaamheid en anderen daarvan de schuld gegeven. „Dit soort rellen en vandalisme is precies het gevolg van dat gedrag.”

Want, zo twitterde Klaver over de brandstichting bij de GGD op Urk: „Vergeet niet dat PVV Urk tot dit geweld heeft aangezet.” Hij verwees naar een eerdere verklaring van Urker PVV-fractieleider Hendrik Wekker: „Indien er morgen een avondklok komt, zullen wij er als PVV Urk alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze op Urk niet wordt gehandhaafd.” De tweet werd alom als opruiend gezien.

"Rutte: rellen zijn ’crimineel geweld’"

Het duurde tot zondag voordat partijbaas Geert Wilders er afstand van nam. Om daar meteen aan toe te voegen: „En dat geldt natuurlijk ook voor de bontkraagvriendjes van Jesse Klaver uit de Schilderswijk: wegwezen!”

Ook Forum voor Democratie werd opruiing verweten. ’Dit is de tweede avond dat Rutte Nederland opsluit’, werd er vanaf het partijaccount getwitterd, vlak na het ingaan van de avondklok. „FvD blijft zich verzetten... Steeds meer mensen keren zich tegen de avondklok. Alleen samen krijgen we onze vrijheid terug.” Nadat demonstraties waren ontaard in vandalisme en plunderingen, nuanceerde partijleider Thierry Baudet: „Kritiek op de avondklok betekent niet geweld goedkeuren.”

Al dat vingerwijzen helpt de geplaagde politie niet, beklaagde voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB zich bij NRC. Politici kunnen beter een lijn trekken over de avondklok en het optreden tegen relschoppers.

„En agenten stáán al voor zo’n moeilijke taak”, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes, die zich bezighoudt met sociale onrust. „Het komt zelden voor dat ze op straat beleid moeten handhaven waarover nog maar een paar dagen ervoor is besloten. Daardoor lijkt het alsof agenten zich mengen in de politiek. En dan is zo’n avondklok nog omstreden ook.”

"Vingerwijzen helpt geplaagde politie niet"

De demonstranten tegen het coronabeleid bestaan volgens Postmes uit grofweg vijf groepen: „De groep die vindt dat corona een griepje is dat zulke draconische maatregelen niet rechtvaardigt. Zij die protesteren omdat de economie op de fles gaat. De mensen die vinden dat hun vrijheid wordt beknot. Dan heb je de mensen die sowieso tegen de overheid zijn en net zo goed verschijnen bij een demonstratie tegen migratie als tegen de almacht van de banken. En dan is er de groep die het coronabeleid als complot ziet.”

„Afzonderlijk zullen de meeste daarvan vreedzaam demonstreren”, zegt Postmes. „Maar allemaal bij elkaar wordt het toch lastig, zeker nu veel jeugd zich verveelt. Bovendien trekt het mensen die graag geweld plegen, al weten we niet hoe groot die groep is.”

Voor premier Rutte is het duidelijk: de rellen hebben ’niks met de strijd voor vrijheid’ te maken, maar met ’crimineel geweld’.

Jongeren

Niet constructief om alle onrust hiermee af te doen, vindt politiek socioloog Fenneke Wekker. „Zonder geweld goed te praten kun je best oog hebben voor wat politieke ingrepen zoals de coronamaatregelen van mensen vraagt. Juist jongeren worden in hun vrijheid beperkt tegen een ziekte waar zij het minst last van hebben. De voetbalstadions en sportscholen zijn dicht, maar sommige energie móet eruit.”

"Oog hebben voor wat coronamaatregelen vragen"

Het land mist hier volgens Postmes een samenbindend figuur. De premier is met het beleid verbonden. „De koning misschien? Die staat ’op achterstand’ met z’n vliegreisje naar Griekenland”, zo stelt een betrokkene bij de kabinetscommunicatie vast. Hetzelfde geldt voor justitieminister Grapperhaus na zijn bruiloftsknuffels.

Leken de politieke verschillen in het begin van de coronacrisis verdwenen, inmiddels is de kritiek toegenomen, zegt hoogleraar politicologie Gerrit Voerman. „Al treft die meer de uitvoering van het beleid dan de noodzaak.”

Het is een gegeven dat het volk zich achter de leiding schaart in het begin van een onvoorziene crisis, zegt hoogleraar politicologie Tom van der Meer. „Die rally round the flag is er niet meer, maar het effect is niet weg.” De VVD staat immers nog bovenaan in de peilingen. „De rivalen van de premier gelden niet als alternatief. Daarom is het ook zo’n risico voor partijen als D66 en CDA om de zittende premier als leider uit te dagen.”

Dat gebeurde afgelopen weekend evengoed. Lijsttrekkers Wopke Hoekstra (CDA) en Lilianne Ploumen (PvdA) vielen op hun verkiezingscongressen de VVD van Rutte aan.

Verbinding

De premier is net genoeg met corona verbonden om zich als crisisbestrijder te profileren, maar te weinig om de fouten in de uitvoering te krijgen aangewreven, zegt Voerman.

„Er is maar één club die hier profiteert, en dat is de VVD”, zegt een partijprominent. „De rest kan het geweld veroordelen, maar bij Lilian Marijnissen maakt dat toch minder indruk dan bij de premier.” Wie verbinding zoekt, moet het voorlopig met Rutte doen, denkt Postmes. Met de rellen is een voorbeeld gesteld. „Bij elke demonstratie verwachten we nu: dat loopt uit de hand. Het is heftig en het kan nog veel erger worden.”